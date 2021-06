PS5: nuove scorte in arrivo nel Regno Unito, presto anche nel resto d'Europa?

Secondo un report proveniente dal Regno Unito, il paese si prepara ad assistere a un nuovo restock di PlayStation 5, con i principali rivenditori che sarebbero pronti a distribuire la console questa settimana o al più tardi durante la prossima.

Nello specifico Amazon UK dovrebbe avere disponibili nuove scorte di PS5 tra il 16 e il 18 giugno mentre la catena Argos avrà ulteriori stock tra il 17 e il 24 giugno. In generale, sembra che molte console siano in arrivo in Gran Bretagna pronte ad essere vendute dai principali retailer del paese.

Non ci sono ancora notizie certe per quanto riguarda gli altri paesi europei e Sony non si è pronunciata riguardo un restock in tutto il continente. In Italia da settimana PlayStation 5 è disponibile esclusivamente da GameStopZing con il sistema del drop settimanale (in alcuni casi anche con maggior frequenza) e acquisto esclusivamente online mentre rivenditori come Amazon, Euronics, Unieuro, Mediaworld, Gamelife e altre catene non hanno a disposizione console da molto tempo.

E' chiaro come l'arrivo di nuove scorte in Gran Bretagna non ci coinvolga direttamente in alcun modo ma apre alla possibilità che ulteriori restock di PlayStation 5 possano essere più frequenti nel resto d'Europa nelle prossime settimane.