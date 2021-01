PS5, nuove scorte in arrivo questa settimana? Il punto della situazione

Il tanto atteso "Day Two" di PlayStation 5 non è ancora arrivato: la console next-gen di Sony è praticamente introvabile fin dal lancio, se escludiamo alcune sparute apparizioni sui listini dei principali rivenditori internazionali che hanno appagato, tra mille problemi, solo una minima parte dell'enorme domanda.

Sono numerosi i giocatori col portafoglio digitale pronto per acquistarne una, ma la console non è ancora tornata in vendita sui principali canali. Mentre attendiamo comunicazioni ufficiali, gli unici spunti di discussione e indizi arrivano da insider, o presunti tali. La scorsa settimana, ha fatto tanto parlare di sé un certo @DualSensor, un utente di Twitter che ha anticipato l'arrivo di nuove scorte di PS5 nei magazzini dei rivenditori di tutta Europa per il 7 gennaio, data che in UK e Irlanda potrebbe slittare fino al 12-14 gennaio a causa dei ritardi provocati dalla Brexit. In un Twitter di giovedì scorso ha scritto: "PlayStation 5 sta per inondare tutto il mercato europeo". Ieri, invece, ha promesso grandi notizie per questa settimana, assicurando che tutti i giocatori potranno finalmente avere una PS5 grazie ad un spedizione che da sola supererebbe in volume quello delle due precedenti avvenute nei mesi scorsi.

Ad oggi, la console non si è ancora fatta vedere sui siti dei rivenditori del nostro paese. Un indizio scavato su Google qualche giorno fa parlava di un restock su Amazon Italia previsto per il 13 gennaio, ma non sono ancora arrivate conferme ufficiali. Continueremo a monitorare la situazione in modo da avvertirvi nella maniera più tempestiva possibile. Lo sapete che la carenza di scorte non ha impedito a PS5 di far registrare il più grande lancio della storia PlayStation?