PS5, le nuove scorte danno un boost alle esclusive: Gran Turismo 7 e Aloy conquistano l'UK

È tempo di una nuova settimana di risultati commerciali per il mercato del videogioco del Regno Unito, che vede confermarsi il successo di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker nel Paese.

Con il titolo di TT Games in prima posizione, non mancano però alcune variazioni sul podio britannico. Grazie alla distribuzione di nuove scorte di PlayStation 5, le più recenti esclusive di casa Sony si rendono infatti protagoniste di un importante boost. Gran Turismo 7, in particolare, vede addirittura un 163% di crescita nei dati di vendita, andando così a collocarsi in seconda posizione. Medaglia di bronzo invece per Horizon: Forbidden West, con addirittura una crescita del 307%.



Di seguito, trovate la Top 10 integrale relativa all'ultima settimana del mercato UK:

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker; Gran Turismo 7: Horizon: Forbidden West; FIFA 22; Leggende Pokémon: Arceus; Mario Kart 8: Deluxe; Kirby e la Terra Perduta; Elden Ring; Grand Theft Auto V; Animal Crossing: New Horizons;

Fuori dal podio FIFA 22, che questa settimana deve accontentarsi della quarta posizione. Resistono in Top 10 molte produzioni di casa Nintendo, tra Leggende Pokémon: Arceus, Mario Kart 8: Deluxe, Animal Crossing: New Horizons e il nuovo Kirby e la Terra Perduta. Immancabile inoltre la presenza di Elden Ring, con il kolossal dark fantasy di FromSoftware che presenzia in ottava posizione.