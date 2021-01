PS5: nuove scorte disponibili oggi 15 gennaio negli USA, l'annuncio di Sony

Sony ha annunciato a sorpresa che oggi renderà disponibile un nuovo stock di console PlayStation 5 e PS5 Digital tramite la piattaforma Sony Rewards, servizio disponibile però solamente negli Stati Uniti.

Purtroppo non ci sono altre notizie e la stessa Sony parla di "una piccola quantità di console" facendo intendere come i rifornimenti per questa occasione saranno estremamente limitati. La disponibilità di PS5 purtroppo no sembra riguardare l'Europa, almeno per il momento, dato che Sony Rewards non è attivo nel nostro continente. Nei giorni scorsi si parlava di nuove PS5 in vendita su Amazon il 13 gennaio ma così non è stato, in ogni caso molti sono fiduciosi sul fatto che vedremo nuovi stock di PlayStation 5 entro la fine di gennaio o al più tardi nel corso del mese di febbraio.

Proprio a gennaio Sony dovrebbe rifornire i principali mercati internazionali partendo dall'Asia e continuando con Nord America ed Europa, gennaio e febbraio saranno mesi importanti in questo senso con l'obiettivo di avere un flusso di scorte assestato per marzo e il periodo primaverile. Al momento in ogni caso tutto tace per l'Europa e non sappiamo quando nuove console PS5 saranno disponibili in Italia su Amazon o presso le grandi catene di elettronica.