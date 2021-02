PS5, nuove scorte disponibili su PlayStation Direct: code aperte fuori Europa

Dopo il sold-out immediato di PlayStation 5 su Amazon Italia, l'ambita console di nuova generazione torna all'improvviso disponibile tra le pagine di PlayStation Direct.

Punto di riferimento per il pubblico americano, lo store gestito direttamente da Sony ha annunciato di avere a disposizione nuove unità di PlayStation 5. Non sono stati offerti dettagli in merito al numero esatto di unità disponibili, ma il sistema - generalmente piuttosto efficace nell'aggirare bot o meccanismi di acquisto scorretti - ha attualmente aperto le code per gli utenti desiderosi di effettuare un acquisto. Nel momento in cui scriviamo, il tempo di attesa fissato dallo store equivale a poco più di un'ora.



Le tempistiche indicate dimostrano ancora una volta l'elevata domanda che circonda il nuovo hardware. Per indicare il momento dell'avvio del proprio turno, il sistema di coda emette un segnale sonoro, in seguito al quale si hanno a disposizione solamente 10 minuti per portare a termine l'acquisto. Per chiudere l'ordine, è necessario accedere al portale con le proprie credenziali del PlayStation Network.

Come noto, nonostante un recente annuncio di lavoro pubblicato da Sony lasciasse presagire la prossima apertura di un PlayStation Direct in Europa, al momento il canale di distribuzione non è disponibile nel Vecchio Continente.