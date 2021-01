PS5: nuove scorte disponibili ora nel Regno Unito, presto anche in Italia?

Continuano i drop a sorpresa, nel momento in cui scriviamo il rivenditore britannico GAME ha a disposizione nuove scorte di PlayStation 5 e PS5 Digital, come previsto il sito è stato preso d'assalto e c'è una lunga coda virtuale per entrare.

GAME sembra essere l'unico retailer UK in possesso di PlayStation 5 ad oggi (martedì 19 gennaio) mentre secondo quanto riportato da UKPS5Notify altri rivenditori inglesi come Amazon, Curry's e John Lewis riceveranno nuove scorte più avanti.

Nello specifico Amazon UK dovrebbe ricevere un nuovo stock la prima settimana di febbraio mentre per Curry's PC World e John Lewis si parla di restock previsti a inizio febbraio o durante la seconda settimana del prossimo mese. Per quanto riguarda la disponibilità di nuove PS5 in Italia invece tutto tace, nessuna catena ha comunicato novità a riguardo e la console non è in vendita su Amazon o presso altri rivenditori, anche se si parla di scorte in arrivo a fine gennaio.

Difficile capire come stia esattamente la situazione, nel Regno Unito oggi solamente GAME sta vendendo nuovi stock di PS5, non è chiaro come mai le stesse non siano state inviate ad altre catene come GameStop o retailer britannici comunque di grandi dimensioni.