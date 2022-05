PS5, le nuove scorte diventano più frequenti: grande evento da Game Stop USA

Mentre in Italia PlayStation 5 diventa disponibile da Unieuro, la divisione statunitense di Game Stop annuncia un grande evento dedicato proprio al nuovo hardware Sony.

La nota catena commerciale videoludica ha infatti confermato che presto sarà nelle condizioni di proporre al pubblico di appassionati nuove scorte di PS5. La console sarà infatti disponibile negli store USA a partire dalla giornata di sabato 28 maggio 2022. Il numero di hardware presenti negli oltre 3.000 punti vendita di Game Stop negli Stati Uniti sarà ancora limitato, ma se non altro sembra che i restock di PS5 si stiano progressivamente facendo più frequenti tra Europa e Nord America. Per l'occasione, gli acquirenti statunitensi interessati potranno approfittare di bundle dedicati, che saranno proposti esclusivamente in negozio.



Stando ai dati più recenti diffusi dai vertici di Sony, il secondo anno di PS5 è stato inferiore a quello di PS4. Con la domanda da parte del pubblico che si mantiene elevata, tuttavia, molte responsabilità sono da attribuire proprio alla ridotta quantità di scorte disponibili. Per questa ragione, l'azienda ha di recente ribadito di essere attivamente impegnata nel tentativo di sbloccare la catena produttiva, per poter così distribuire un più elevato numero di PlayStation 5 in tutto il mondo.