PS5: nuove scorte da GameStop, come fare per comprare la console Sony

Esattamente come accaduto poco prima di Pasqua, anche questa settimana GameStop Italia metterà in vendita nuove scorte di PlayStation 5, il restock sarà disponibile nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 aprile, ecco tutto quello che c'è da sapere a riguardo.

Segui la diretta e afferra PS5 Standard (Versione Bundle). Nostalgia canaglia anni 80 e 90! Sintonizzati in live su GS TV questo MERCOLEDì dalle 16, durante la puntata vi mostreremo come acquistare PS5 (Standard Edition) in versione Bundle.

Come sempre, l'occasione per il drop è legata all'appuntamento settimanale con GameStop TV, a partire dalle 16:00 i conduttori sveleranno come acquistare PlayStation 5 in bundle, versione standard con lettore ottico, mentre PS5 Digital Edition non sarà disponibile. Al momento non sappiamo cosa conterrà il bundle proposto da GameStop, nelle scorse settimane la catena ha incluso nel pacchetto vari giochi, film in Blu-Ray e accessori, oltre occasionalmente a Funko Pop! e altri prodotti di merchandising.

Appuntamento dunque a partire dalle 16:00 con la nuova puntata di GameStop TV, il consiglio è quello di seguire la trasmissione dall'inizio alla fine per scoprire l'orario preciso del drop e le modalità di acquisto della console di casa Sony. Ricordatevi anche di tenere d'occhio la sezione PlayStation del sito di GameStop.