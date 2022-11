PS5, nuove scorte da GameStop Italia: la console acquistabile il 16 novembre

Mentre il bundle con PS5 e God of War: Ragnarok aumenta di prezzo su Amazon, sono in arrivo nuove scorte di PlayStation 5 presso i canali di distribuzione di GameStop Italia.

Con la comunicazione che trovate in calce a questa news, la nota catena commerciale ha infatti annunciato che provvederà a distribuire nuove unità dell'hardware nel corso della giornata di domani, mercoledì 16 novembre 2022. L'appuntamento è in particolare fissato per le ore 15:00 in punto, orario d'inizio della consueta diretta settimanale di GameStop TV. Nel corso della trasmissione, in programma sul Canale Twitch di GamesStop Italia, saranno condivisi tutti i dettagli su come procedere con l'acquisto.

Anche questa volta, lo segnaliamo, le nuove scorte della catena proporranno esclusivamente PlayStation 5 Standard Edition, dunque la versione della console con lettore ottico in dotazione. In aggiunta, lo staff di GameStop Italia ha già confermato che gli acquirenti potranno comprare PS5 esclusivamente in formato bundle. Come già da diversi mesi a questa parte, non sarà dunque possibile acquistare presso GameStop la sola PS5. L'hardware sarà invece proposto all'interno di un bundle comprensivo di accessori aggiuntivi. Al momento, non si hanno dettagli sugli specifici contenuti del bundle e sul prezzo al consumatore proposto per l'occasione.