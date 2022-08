PS5, nuove scorte da GameStop Italia: la console torna acquistabile il 31 agosto

Mentre arriva un nuovo modello di PlayStation 5 in Giappone, la console ammiraglia di casa Sony torna ad essere disponibile anche sul mercato della nostra penisola.

La divisione italiana di GameStop ha infatti confermato l'imminente arrivo di nuove unità di PlayStation 5. Queste ultime saranno messe in vendita nel corso della giornata di domani, mercoledì 31 agosto 2022. Come ormai tradizione per la nota catena, tutte le istruzioni per l'acquisto dell'hardware saranno distribuite nel corso di una live dedicata, trasmessa sul canale Twitch di GameStop Italia. L'appuntamento è in programma nello specifico per le ore 15:00 in punto.



Ancora una volta, non sarà possibile acquistare PlayStation 5 in formato stand-alone. La console sarà infatti proposta esclusivamente all'interno di un Bundle, confezionato appositamente da GameStop Italia. Protagonista del pacchetto sarà PlayStation 5 Digital Edition, dunque la versione della console priva di lettore ottico. Al momento, GameStop Italia non ha offerto dettagli specifici su quelli che saranno i contenuti del bundle proposto, ma quest'ultimo - probabilmente per l'ultima volta - non dovrebbe ancora mostrare gli effetti dell'aumento di prezzo di PlayStation 5 annunciato da Sony solamente pochi giorni fa. Per ogni dettaglio, tuttavia, vi invitiamo ad attendere le comunicazioni ufficiali di GameStop Italia.



Come di consueto, è probabile che le nuove scorte di PS5 possano esaurirsi con estrema rapidità.