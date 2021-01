PS5, nuove scorte da Gamestop: le prenotazioni D3 stanno per essere spedite

Sembra che finalmente qualcosa si stia muovendo e che la lunga attesa di PlayStation 5 da parte dei videogiocatori possa lentamente giungere al termine. Stando ad un recente post pubblicato da GameStop Italia sui social, ci sono nuove scorte in arrivo.

Le nuove unità in arrivo nei magazzini serviranno ad accontentare i numerosi utenti che hanno effettuato una prenotazione D3, i quali potranno ricevere la console di nuova generazione Sony a partire dalla prossima settimana.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato dall'azienda:

"Ciao ragazzi, in merito alle console PS5 prenotate con dicitura D3, vi confermiamo che dalla prossima settimana inizieremo a distribuire le console in ordine di data di prenotazione. Continuate a seguirci, vi ricontatteremo personalmente tramite i contatti da voi forniti in fase di prenotazione appena la vostra console sarà disponibile per il ritiro in negozio o spedita presso il vostro domicilio."

Questa non è solo una splendida notizia per chi è ancora in attesa della console prenotata, ma anche per tutti coloro i quali sono intenzionati ad acquistarne una e sono sprovvisti di preorder, dal momento che è molto probabile che siano in arrivo nuove scorte anche presso altre catene come Euronics, MediaWorld e Amazon.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Sony ha regalato un DualSense personalizzato ai propri dipendenti.