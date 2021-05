PS5: nuove scorte a maggio? Restock possibili da GameStop, Mediaworld e Amazon

I problemi di scorte di PlayStation 5 non sono stati ancora risolti, al contrario di quanto ipotizzato la primavera non ha portato ad aumento della produzione della console e secondo gli analisti la situazione dovrebbe sbloccarsi tra l'estate e l'inizio dell'autunno. Ma non disperate perchè nuovi restock potrebbero essere all'orizzonte.

Maggio è iniziato da pochi giorni e al momento nessun rivenditore italiano ha a disposizione PlayStation 5 ma la situazione potrebbe cambiare a stretto giro con ulteriori scorte in arrivo presso i principali rivenditori. Il primo indiziato è GameStopZing, la nota catena sta mantenendo la promessa fatta a inizio anno di lanciare nuovi drop ogni settimana e fino ad oggi questo è successo regolarmente, dunque non ci sono motivi che farebbero pensare al contrario per il mese di maggio.

PS5 su Amazon.it a maggio? Possibile, anche se in questo caso si parla di drop assolutamente casuali e l'acquisto è legato dunque alla rapidità e alla fortuna, mentre GameStopZing è solita avvisare i clienti registrati alla newsletter. Infine da tenere d'occhio anche il sito di Mediaworld dove ad aprile PS5 è tornata disponibile per pochissime ore, seppur con stock estremamente limitati e andati sold-out in tempi brevissimi.

Al momento non sembrano invece esserci piani per vendere PlayStation 5 nei negozi, PS5 resterà reperibile solamente online fino a nuova comunicazione da parte di Sony.