PS5 fa il pieno di scorte: il marketing Sony prosegue all'insegna di God of War e Horizon

Inaugurata con un'enorme PS5 comparsa a Roma, la campagna marketing internazionale lanciata da Sony per celebrare l'arrivo delle nuove scorte di PlayStation 5 nel 2023 prosegue spedita con uno spot dedicato agli 'avvistamenti' di God of War, Horizon e Returnal.

Con il nuovo video della serie "Live from PS5", il colosso tecnologico giapponese cattura le attenzioni degli appassionati con dei fittizi reportage dai luoghi degli avvistamenti delle esclusive PlayStation. Oltre alla gigantesca PS5 apparsa a fine gennaio in Largo dei Lombardi, nel cuore di Roma, Sony ha realizzato delle installazioni altrettanto suggestive con protagonisti gli eroi, gli scenari e le creature più rappresentative delle IP Sony più 'in vista' negli ultimi mesi.

Dall'Ascia del Leviatano di God of War Ragnarok avvistata a Londra alle titaniche orme dello Squarciavento di Horizon Forbidden West impresse sulle piste da sci di Białce Tatrzańskiej al confine tra Polonia e Slovacchia, lo spot non fa che riassumere le numerose iniziative promozionali organizzate da Sony per celebrare, appunto, il ritorno sugli scaffali di PS5.

A ulteriore riprova del 'ritorno alla normalità' per la filiera produttiva e per la distribuzione di piattaforme PlayStation (ma non solo), è di pochi giorni fa la notizia delle vendite di PS5 più che triplicate a gennaio rispetto all'inizio del 2022.