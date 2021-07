PS5: nuove scorte da Mediaworld oggi, in vendita la versione standard, come acquistarla

Dopo aver messo in vendita PS5 Digital Edition nella giornata di lunedì 19 luglio, oggi Mediaworld metterà a disposizione dei clienti nuove scorte di PlayStation 5 Standard Edition, ovvero la versione della console equipaggiata con il lettore ottico.

Il drop è in programma alle ore 15:00, nella giornata di domani (mercoledì 21 luglio) invece sarà la volta del bundle PlayStation 5 con Ratchet & Clank Rift Apart.

PS5 da Mediaworld nuovi stock

20 luglio - PlayStation 5 Standard

21 luglio - Bundle PS5 Ratchet & Clank Rift Apart

La console sarà in vendita esclusivamente sul sito games.mediaworld.it, tenete a portata di mano una carta di credito valida o le credenziali del vostro account PayPal, altri metodi di pagamento non sono accettati, inoltre tra i metodi di spedizione troviamo solo la consegna con corriere, il ritiro in negozio non è previsto.

Collegatevi al sito qualche minuto prima dell'orario indicato (le 15:00) per essere certi di garantirvi un buon posto nella coda, nella giornata di ieri si sono toccati picchi di 18.000 persone in fila per provare ad acquistare la PlayStation 5, occorre dunque essere estremamente tempestivi per riuscire ad aggiungere la console nel carrello e completare l'ordine. Ricordatevi infine che un terzo e ultimo drop è previsto per mercoledì 21 luglio, mentre il 22 luglio Mediaworld metterà in vendita Xbox Series X.