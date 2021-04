PS5: nuove scorte presto disponibili da GameStopZing, come ricevere la mail di avviso

GameStopZing continua a rendere disponibili nuovi stock di PlayStation 5, le console però vanno sold-out rapidamente e bisogna essere veloci per riuscire a completare l'acquisto. Nuove scorte torneranno disponibili prestissimo, nel frattempo ecco come fare per essere sicuri di ricevere la email di avviso della disponibilità di PS5.

Presto tornerà disponibile, ti ricordiamo che per restare aggiornato sulla disponibilità della console e sapere prima di tutti quando tornerà disponibile è necessario registrarsi al nostro sito e accettare i consensi marketing che troverete nella sezione Privacy. Vi ricordiamo che data la moltitudine di persone in attesa nella Waiting Room, quest'ultima non garantisce la possibilità di acquisto della console.

Il metodo adottato per la vendita sarà lo stesso messo in atto in queste ultime settimane: registratevi sul sito di GameStopZing e accettate i consensi per la privacy e la ricezione di comunicazioni, così facendo riceverete una email appena PS5 sarà nuovamente disponibile. Al momento dell'acquisto entrerete nella Waiting Room, qui non dovrete chiudere o aggiornare la finestra fino a quando non sarete entrati nella pagina di PS5, una volta caricata la scheda potrete procedere con l'acquisto.

Nel frattempo potete cercare nuovi giochi in offerta da 2.98 euro sul sito di GameStopZing, la promozione è valida solo online e andrà avanti fino al 26 aprile.