PS5: nuove scorte ogni settimana da GameStopZing, come fare per sapere quando arrivano

GameStopZing annuncia l'arrivo di nuovi rifornimenti di PlayStation 5. La catena assicura che ulteriori scorte di PS5 e PS5 Digital saranno disponibili indicativamente su base settimanale, ogni settimana ci saranno nuove console pronte per essere acquistate dai clienti.

Come fare per sapere in anticipo quando le PS5 saranno in vendita sul sito di GameStopZing? Il primo passo da compiere è assicurarsi di essere iscritti e registrati al programma fedeltà di GSZ e sopratutto di aver attivato il consenso per ricevere comunicazioni da parte dell'azienda.



"Abbiamo notato che alcune persone hanno acquistato i Bundle di PS5 per metterli in vendita su piattaforme esterne a prezzi spropositati. Vi consigliamo di non acquistare da rivenditori non ufficiali, per evitare truffe e pagare sovrapprezzi inutili. Noi non approviamo questo tipo di rivendita e purtroppo non possiamo evitare che le console che vendiamo vengano vendute da altre parti, vi confermiamo che avremo console disponibili per la vendita ogni settimana. Registrati al nostro sito GameStop.it e assicurati di avere i consensi attivati nella sezione Privacy, appena la console tornerà disponibile riceverai una mail... e dovrai essere veloce! In caso tu non riesca non temere, potrai riprovarci la settimana successiva dopo aver ricevuto la mail."

Seguite il procedimento illustrato nel video qui sotto per attivare i consensi alla ricezione di email da parte di GameStopZing. Si tratta di una verifica importante da fare perchè altrimenti non riceverete le email legate alla nuova disponibilità di PlayStation 5. Vi consigliamo poi di controllare con regolarità anche i profili social di GameStop Italia su Facebook, Instagram e Twitter, tramite i canali social l'azienda comunicherà la disponibilità di nuove scorte di PlayStation 5 e PS5 Digital. Il metodo più sicuro per non perdere nessuna comunicazione resta comunque quello di attivare la ricezione delle email da GameStopZing e di precipitarvi sul sito non appena riceverete il messaggio di immediata disponibilità.



Non disperatevi se non riuscite ad acquistare la console al primo tentativo, potrete sempre farvi trovare pronti per la settimana successiva. Con questa iniziativa GameStopZing vuole dichiarare guerra agli scalpers, con l'obiettivo di accontentare il maggior numero di clienti nel minor tempo possibile in base alla disponibilità. Il numero di pezzi a disposizione ogni settimana non è stato reso noto ma per prevenire il sold-out immediato ogni persona potrà acquistare una sola console e gli ordini doppi verranno cancellati dal sistema.