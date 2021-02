PS5, nuove scorte: Sony vuole accelerare, ma è complesso

Con un lancio che ha rappresentato il trimestre migliore della divisione gaming di casa Sony, la compagnia nipponica ha concluso il terzo trimestre dell'anno discale con risultati record.

Contributo determinante per il raggiungimento di simili traguardi è stato evidentemente offerto dal debutto di PlayStation 5, con l'hardware di nuova generazione che è andato rapidamente esaurito in tutto il mondo. Complessivamente il lancio della console ha visto oltre 4,5 milioni di unità distribuite sui principali mercati globali. Nonostante si tratti di numeri ragguardevoli, le scorte di PS5 non sono state sufficienti per soddisfare la domanda degli appassionati di intrattenimento videoludico.

Per ovviare alla mancanza di scorte, la dirigenza di Sony ha promesso uno sforzo produttivo eccezionale. Nel corso della presentazione dei risultati finanziari, è stato in particolare promesso l'arrivo di altri 3 milioni di PlayStation 5 entro il 31 marzo 2021. Il processo, tuttavia, potrebbe non risultare semplice. A esprimersi in merito è il CFO di Sony, Hiroki Totoroki, che ha sottolineato come gli esiti non dipendano esclusivamente dalla compagnia giapponese. "Per noi è molto difficile aumentare la produzione di PS5 a causa dell'attuale situazione di scarsità di semiconduttori e di altre componenti. - ha dichiarato il dirigente - Non ci è stato possibile soddisfare del tutto la grande domanda da parte dei consumatori, ma continueremo a fare tutto quanto in nostro potere per distribuire quante più unita possibili ai clienti che stanno attendendo una PS5".