PS5, le nuove scorte trainano Ratchet & Clank: Rift Apart supera FIFA nella Top 10 UK

Con la carenza di scorte che ancora influenza fortemente la disponibilità di PlayStation 5, Sony cerca di incrementare la produzione di bundle dedicati all'hardware next gen.

Una politica che si sta dimostrando efficace in particolar modo in Gran Bretagna, con i titoli parte dell'iniziativa che tornano a ottenere importanti risultati commerciali. Nel corso dell'ultima settimana, ad esempio, Ratchet & Clank: Rift Apart è tornato ad occupare la prima posizione nella Top 10 dei giochi più venduti in UK, con un aumento delle vendite pari addirittura al 187%. Anche Assassin's Creed: Valhalla, anch'esso proposto in bundle con PS5, rientra in classifica, guadagnandosi l'ottava posizione.



Di seguito, trovate la Top 10 britannica completa:

Ratchet & Clank: Rift Apart FIFA 21 Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Mario Golf: Super Rush Mario Kart 8: Deluxe Animal Crossing: New Horizons Minecraft (Nintendo Switch) Assassin's Creed: Valhalla Grand Theft Auto 5 Oddworld: Soulstorm

Con le nuove scorte di PS5, Ratchet & Clank: Rift Apart supera anche, a dispetto del forte traino offertoal gioco sportivo dagli. Conclusisi con la trionfante vittoria Azzurra, questi ultimi hanno peraltro offerto la cornice ideale per la presentazione del primo trailer di FIFA 22 . Complessivamente, resta comunque ampia la presenza diin classifica, con la Grande N che conquista il quarto posto con i bizzarri green di Mario Golf Super Rush