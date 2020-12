PS5, nuove scorte da Trony: vendite aperte il 3 dicembre!

In seguito all'esaurimento della propria console di nuova generazione in concomitanza con l'immissione del prodotto sul mercato, Sony aveva promesso che nuove scorte di PlayStation 5 sarebbero state rese disponibili prima di Natale.

Ebbene, il colosso videoludico ha tenuto fede alla propria promessa: sono infatti diverse le grandi catene di distribuzione che in queste ore stanno annunciando nuove disponibilità in arrivo per l'hardware. Tra queste ultime figura anche Trony, che direttamente dall'home page del proprio sito ufficiale rende noto che sono in dirittura di arrivo ulteriori PlayStation 5.



Di seguito, vi ripotiamo il messaggio riportato in data mercoledì 2 dicembre:"Aggiornamento ordini PlayStation 5! Grande notizia, altre console PS5 saranno disponibili solo online domani mattina. Non ci saranno quantità disponibili per l'acquisto direttamente in negozio. Continuate a seguirci online per ulteriori aggiornamenti". La data di riferimento per l'apertura delle procedure di acquisto è dunque quella di giovedì 3 dicembre. Trony si limita ad utilizzare genericamente l'espressione "mattina", senza indicare un orario preciso a partire dal quale PlayStation 5 - non si sa se in edizione Standard o Digital o entrambe - tornerà disponibile.

In chiusura, segnaliamo che nel nostro Paese anche ulteriori rivenditori hanno confermato nuove disponibilità in arrivo: PS5 sarà presto disponibile da Unieuro e nuove scorte di PS5 arriveranno da Euronics.