PS5: nuove scorte in UK, ma gli scalper ci mettono nuovamente lo zampino

Stando a quanto riferito da un report di IGN.com, il retailer britannico Argos, che da questa mattina ha ricevuto una serie di nuove scorte di PlayStation 5, è stato preso di mira dagli scalper, che ancora una volta sono riusciti ad ingegnarsi per trovare un nuovo sotterfugio.

Come ormai sistematicamente accade, le scorte della console Sony si sono volatilizzate nel giro di pochi minuti, lasciando ancora una volta a mani vuote tantissimi giocatori. Secondo le testimonianze raccolte, un gruppo di scalper, noto come Express Notify, è riuscito a trovare una falla nel sistema online di Argos che ha permesso a diverse persone di prenotare la propria console già da ieri, ovvero un giorno prima che le prenotazioni fossero effettivamente disponibili per tutti. I pre-order sono stati poi girati a coloro che hanno deciso di pagare per entrare in un server Discord e sfruttare questo sotterfugio.

Di questa vicenda, Express Notify ha persino deciso di farne un vanto, pubblicando un post su Twitter in cui sono stati messi in mostra i risultati di questa losca operazione.

A rendere ancora più problematica la situazione, sia la app che il sito web di Argos hanno subito dei malfunzionamenti tecnici nelle ultime ore, rendendo dunque la vita impossibile a quei clienti che cercavano in modo onesto di pre-ordinare la propria PS5.

Ricordiamo che da questa settimana GameStopZing ha cominciato a spedire in Italia le PS5 a quegli utenti che avevano effettuato il pre-order prima del lancio e che sono in possesso di uno scontrino con la dicitura D3. Se ancora non siete riusciti ad accaparrarvi la vostra console, potreste nel frattempo trovare consolazione con il PlayStation 5 Launch Collection Merchandise Bundle.