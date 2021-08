PS5: nuove scorte in vendita oggi pomeriggio da Mediaworld

Prevista per il pomeriggio del 25 agosto, la vendita di PS5 Digital da Mediaworld è stata cancellata a causa di alcuni problemi non meglio specificati, tuttavia resta valido l'appuntamento di oggi pomeriggio con il drop del nuovo stock di PlayStation 5 Standard.

Sul sito games.mediaworld.it saranno disponibili nuove console a partire dalle 15:00 di oggi pomeriggio, giovedì 26 agosto. Come sempre il consiglio è quello di collegarvi in anticipo per avere maggiori probabilità di provare a guadagnare posizioni nella coda virtuale, che come sempre in queste occasioni si prospetta piuttosto lunga, anche se solitamente tutto si risolve con pochi minuti di attesa.

Ricordatevi di tenere a portata di mano gli estremi della vostra carta di credito o dell'account PayPal, unici metodi di pagamento accettati, ogni cliente potrà ordinare un solo pezzo e non sono ammessi ordini multipli, questi ultimi verranno automaticamente cancellati dal sistema.

La speranza è che non ci siano problemi che impediscano la vendita, come accaduto nel pomeriggio del 25 agosto, Mediaworld ha però ribadito e tranquillizzato i clienti dando appuntamento ad oggi per la messa in vendita delle nuove scorte di PlayStation 5 Standard Edition, la console verrà proposta al prezzo di listino di 499 euro, non sono previsti bundle o pacchetti speciali.