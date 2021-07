PS5: nuove scorte vendute su invito tramite PlayStation Direct, ma solo negli USA

Sony sta mandando una nuova serie di inviti ai suoi utenti permettendo loro di acquistare una PlayStation 5. L'operazione avviene tramite il portale PlayStation Direct, attualmente aperto esclusivamente agli utenti americani, ma che in futuro potrebbe arrivare anche in territorio europeo.

Il sistema utilizzato da Sony prevede che gli utenti PlayStation Network vengano invitati individualmente ad acquistare la propria console next-gen, e non consente dunque di mettersi in coda pubblica. Un metodo restrittivo ma che nel corso dei mesi è quantomeno riuscito a tenere alla larga gli scalper che hanno sistematicamente approfittato della carenza di scorte del colosso nipponico. Per quanto improbabile, non è comunque da escludere che parte delle scorte messe a dispozione possano avanzare ed essere in seguito messe in vendita pubblicamente.

Sembra tuttavia che diversi degli inviti esclusivi siano giunti ad utenti che in realtà hanno già acquistato una PlayStation 5. Alcuni giocatori hanno dichiarato di aver persino ricevuto la mail per la terza volta pur essendo già possessori della console next-gen. La situazione diventa così ancor più frustrante per chi è ancora in cerca di PS5, per quanto chi già dispone della console potrebbe in questo modo agire da tramite con i propri familiari ed amici.

Come detto, PlayStation Direct è attualmente disponibile soltanto in America, ma dei vecchi annunci di Sony lascerebbero pensare che il servizio arriverà prima o poi anche nel Vecchio Continente. Ricordiamo che dalle ore 15:00 di oggi avrete l'occasione di acquistare PS5 da MediaWorld.