PS5: nuove scorte vendute con PlayStation Direct, ma l'Italia è esclusa

Estendendo le possibilità offerte dal servizio PlayStation Direct, Sony proverà a fornire ai suoi clienti una via preferenziale per mettere le mani sulla tanto desiderata PS5. L'iniziativa avrà luogo negli USA ed in diversi Paesi dell'Europa.

Sfortunatamente, tra questi Paesi, non compare quello dell'Italia, al contrario degli USA, UK, Germania, Francia, Olanda, Belgio, e Lussemburgo. Gli interessati dovranno semplicemente effettuare accesso a PlayStation Direct utilizzando un indizzo email associato ad un account PlayStation. In questo modo, otterranno la possibilità di aggiudicarsi la console, e nel caso dovessero essere selezionati verrebbero contattati direttamente dal colosso nipponico.

"Avremo a disposizione un numero limitato di console PS5 che i clienti potranno acquistare direttamente da PlayStation", ha dichiarato Sony. "Se verrai selezionato, ti contatteremo via e-mail con le istruzioni e i dettagl". Sin dalla sua inaugurazione, "PlayStation Direct ha ottenuto entrate significative nel mercato statunitense in poco più di un anno dall'inizio delle sue operazioni", ha dichiarato il CEO di SIE Jim Ryan lo scorso maggio.



In questo modo, PlayStation 5 rimane pressoché introvabile in Italia, con le nuove scorte già esaurite presso Euronics. Segnaliamo però che nuove unità di PS5 arriveranno il 19 gennaio da GameStop. A distanza di oltre un anno dal lancio delle console next-gen, siamo ancora in una situazione favorevole agli scalper, descritti come giovani imprenditori da Aftermarket Arbitrage.