PS5: nuovi dettagli sul brevetto Direct Gameplay, ecco come potrebbe funzionare

Nella giornata di ieri è parlato della funzione Direct Gameplay di PS5 emersa tramite un brevetto depositato da Sony Corporation. Ma di cosa si tratta esattamente e come potrebbe funzionare questa opzione?

Secondo quanto riportato Direct Gameplay sarà una delle funzionalità del sistema operativo di PlayStation 5, in realtà già rumoreggiata in passato, e permetterebbe di visualizzare un riquadro con varie informazioni e animazioni, probabilmente sotto forma di widget sulla schermata HOME.

Il riquadro animato in questione potrebbe mostrare spezzoni di gameplay, i passi da fare per sbloccare il prossimo obiettivo oppure l'ultima schermata della sessione di gioco dove l'avevamo interrotta o in generale altre informazioni e dettagli utili. I primi insider che hanno diffuso la notizia del brevetto parlano di "un sistema operativo fluido in stile Netflix", al momento però è difficile capirne di più, questa funzionalità non è mai stata confermata da Sony e ad oggi l'OS di PlayStation 5 non è stato mostrato pubblicamente.

PS5 è attesa per Natale 2020, data di uscita e prezzo non sono ancora stati resi noti, secondo gli analisti però la nuova console Sony non costerà più di 500 euro e lo stesso potrebbe valere per Xbox Series X, ovviamente si tratta solamente di previsioni, restiamo in attesa di annunci ufficiali in merito.