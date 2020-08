PS5: DualShock 4, cuffie e altri accessori PS4, ecco quali saranno compatibili

È apparso a sorpresa sul blog ufficiale PlayStation un nuovo ed interessante articolo riguardante la compatibilità degli accessori PS4 prodotti da Sony o dalle terze parti con PS5.

Partiamo da un argomento che ha spesso attirato la curiosità degli utenti: il DualShock 4 sarà compatibile con la console di prossima generazione Sony, ma potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente dai titoli disponibili anche sull'attuale generazione e ciò vale anche per i pad prodotti su licenza ufficiale (Nacon, Razer, Astro e altri). Questa scelta è stata presa dall'azienda giapponese per fare in modo che gli sviluppatori possano concentrarsi sulle feature esclusive del DualSense e fare in modo che tutti i giocatori utilizzino il nuovo controller. Per quello che riguarda invece la PlayStation Camera, chiunque possieda l'accessorio potrà richiedere gratuitamente un adattatore, ma le modalità attraverso le quali richiederlo verranno svelate in un secondo momento. Sempre a proposito di PS VR, i PlayStation Move potranno essere utilizzati anche su PS5 senza alcun problema.

Passando invece alle cuffie wireless ufficiali e, nello specifico, ai modelli Platinum e Gold, queste saranno perfettamente compatibili con PS5 ma l'applicazione disponibile su PS4 non potrà essere utilizzata. Si parla infine di volanti, arcade stick ed altri controller speciali, i quali dovrebbero funzionare senza particolari problemi anche su PlayStation 5 e non solo sui titoli dell'attuale generazione. In questo caso, però, non vengono forniti dettagli precisi ed è probabile che gli stessi produttori di hardware di questo tipo forniranno ai propri utenti le informazioni necessarie sulla compatibilità dei propri accessori con la console next-gen Sony.

