PS5: nuovi dettagli sul Dev Kit, nome in codice Prospero

Gizmodo ha pubblicato una serie di interessanti dettagli sul Dev Kit di PlayStation 5, apparentemente conosciuto con il nome in codice Prospero. La testata evidenzia inoltre l'attendibilità dei design trapelati in rete nei mesi scorsi e renderizzato da Let's GO Digital con un risultato che rispecchia pienamente il look del Dev Kit di PS5.

Come detto, Prospero è il nome in codice del kit attualmente in mano a "decine di publisher e studi di sviluppo", si parla del pieno supporto per il Ray Tracing e di una tecnologia della fotocamera "meno performante rispetto a quella di Xbox Scarlett", con Microsoft che vorrebbe rilanciare questa caratteristica dopo il flop di Kinect e Sony che punterebbe in direzione opposta. Ancora, la fonte fa sapere che "PlayStation 5 rappresenterà il salto generazionale più importante di sempre per una console Sony e non solo", persino superiore probabilmente al passaggio avvenuto tra PS1/PS2 e PS2/PS3.

Al momento i piani per il lancio di PlayStation 5 non sono chiari e il recente addio di Shawn Layden a Sony potrebbe complicare le cose, sembra che le due parti fossero molto in disaccordo sui piani di marketing della nuova console e attualmente, riporta un insider "la situazione sarebbe particolarmente confusa anche a causa di una ristrutturazione interna di Sony Interactive Entertainment."