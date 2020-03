PS5, i nuovi dettagli: ex Direttore Marketing Xbox commenta il reveal

Ad oggi, Sony ha scelto di conservare ancora un certo alone di mistero intorno alla sua prossima console ammiraglia, della quale ancora non conosciamo il design finale.

Nonostante ciò, una prima parte del sipario ha iniziato a sollevarsi, consentendo al pubblico di scoprire numerosi dettagli sulle caratteristiche tecniche del nuovo hardware. Alcuni degli aspetti condivisi con pubblico sono stati oggetto di un commento da parte di Alex Penello, ex Direttore Marketing Xbox. Sulle pagine del noto forum ResetEra, quest'ultimo ha dichiarato: "Penso veramente che stiano facendo un paio di mosse veramente astute. [...] Non ho mai pensato che sarebbe stato un hardware molto superiore ai 9 Teraflops, quindi non sono deluso".



Entrando nel merito di alcune riflessioni sul prezzo, Penello ha inoltre evidenziato come un possibile prezzo di esordio di 399 dollari renderebbe il lancio particolarmente interessante. Sempre in tema di costi, l'ex Marketing Director ha invece dichiarato di non potersi esprimere sulla differenza tra l'SSD PS5 e quello Xbox Series X. Il fatto che il secondo sia un'unità proprietaria, ha affermato, rende infatti difficile effettuare una comparazione diretta.



Per tutte le informazioni sulle nuove console, vi segnaliamo che il nostro Alessio Ferriuolo ha stilato una ricca analisi tecnica di PlayStation 5, oltre ad uno speciale sull'hardware di Xbox Series X.