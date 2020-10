PS5, i nuovi giochi in arrivo diventano avatar: da Horizon a AstroBot, le anteprime

Sony è ormai pronta ad accogliere in famiglia PlayStation 5, futura ammiraglia del colosso videoludico. Per prepararsi a dovere al debutto della console, sono in arrivo alcuni simpatici contenuti pensati per l'utenza PlayStation.

È infatti stata annunciata la pubblicazione di una nuova serie di avatar pensati per gli account PlayStation, cha andranno ad arricchire le possibilità di scelta per l'immagine del proprio profilo. I nuovi avatar predefiniti saranno resi disponibili nel corso della giornata di domani, giovedì 29 ottobre. Nell'attesa, Sony ha scelto di offrire una piccola anteprima dei contenuti, tramite l'immagine che potete visionare direttamente in calce a questa news.

Appare immediatamente evidente come i nuovi avatar siano dedicati ai nuovi giochi in arrivo su PlayStation 5. Tra i volti immediatamente riconoscibili troviamo infatti Aloy, accompagnata da alcune delle nuove macchine che calcheranno le lande di Horizon: Forbidden West. Presente poi anche la misteriosa Lombax che farà la sua comparsa in Ratchet & Clank: rift Apart, oltre al piccolo robottino di Japan Studio. Di quest'ultimo, il nostro Marco Mottura vi ha parlato approfonditamente nel suo provato di Astro's Playroom, in cui ha testato le nuove funzionalità del DualSense di PlayStation 5. Non mancano infine alcuni avatar dedicati a uno dei giochi PS5 gratis con PS Plus, ovvero Destruction AllStars, recentemente rinviato agli inizi del 2021.