PS5, nuovi rumor sulla line-up: sarà 'incredibile'

Si continua a parlare dell'attesissima PlayStation 5 e, in particolare, di quella che potrebbe essere la raccolta di giochi che faranno il proprio debutto al lancio della console.

A darci qualche informazione sull'argomento è il celebre streamer di picchiaduro 2D Maximilian Doods, il quale ha parlato proprio della console di prossima generazione Sony nel corso di una delle sue ultime dirette Twitch. Stando alle parole del personaggio, il quale sostiene di avere diverse conoscenze nell'industria videoludica, Sony è al lavoro da anni sui giochi di lancio di PlayStation 5 e quella che vedremo nel prossimo periodo natalizio sarà una line-up "maestosa". Sembra quindi che il colosso giapponese non voglia puntare solo sulla qualità delle esclusive ma anche sulla loro quantità, così da porre finalmente fine alla solita carenza di nuovi giochi nel periodo immediatamente successivo al lancio di una nuova console.

Non si hanno purtroppo informazioni dettagliate su quelli che potrebbero essere i titoli di lancio, ma sono in tantissimi ad essere certi che il sequel di Horizon: Zero Dawn sarà tra questi. In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che gli ultimi rumor parlano di un nuovo annuncio su PlayStation 5 in arrivo tra pochi giorni: che sia questa la volta buona?