PS5: i nuovi spot mettono in risalto le qualità del DualSense, dell'SSD e dell'Audio 3D

Nonostante la carenza di scorte, PS5 ha già fatto registrare diversi record, segnando il miglior lancio di sempre per una console PlayStation e imponendosi come la console più venduta di sempre nei primi 5 mesi in USA. Tuttavia, con milioni di altri potenziali clienti in giro per il mondo, Sony non intende arrestare la sua campagna marketing.

Il colosso giapponese ha quindi confezionato una nuova serie di spot dedicati a PlayStation 5, il primo dei quali - "Play Like Never Before" - pubblicato lo scorso mercoledì e incentrato sulle capacità tecniche della console, capace di raggiungere la risoluzione 4K e i 120fps, e di offrire una presentazione in Ray-Tracing. Al primo spot ha fatto seguito dapprima "Lightning Speed" e poi "Breathtaking Immersion", entrambi allegati a questa notizia.

"Lightning Speed", come lascia intuire il titolo, elogia i rapidissimi tempi di caricamento resi possibili da un SSD da 825 GB customizzato, che vanta un throughput I/O di ben 5,5 GB/s. "Breathtaking Immersion" mette invece in risalto le caratteristiche della console che contribuiscono ad aumentare l'immersione nei giochi, come i grilletti adattivi e il feedbak aptico del DualSense, e l'Audio 3D gestito dalla tecnologia Tempest 3D AudioTech e apprezzabile con headset compatibili, come il Pulse 3D ufficiale di Sony.

Cosa ve ne pare i questi spot? Segnaliamo che recentemente il presidente di Sony Jim Ryan ha spinto per un aumento della produzione di PS5, in modo da soddisfare l'incredibile richiesta della console.