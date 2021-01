PS5: nuovi stock sono in arrivo in Italia? Ecco i link diretti per l'acquisto su Amazon

Nella notte Target ha messo in vendita un nuovo stock di PS5 in Nord America e GameStop USA ha annunciato l'arrivo di nuovi rifornimenti di PlayStation 5 e Xbox Series X/S per la giornata di oggi... qualcosa si sta muovendo, presto potrebbe toccare anche al nostro paese?

In Gran Bretagna PlayStation 5 è stata messa in vendita a inizio settimana da Game e Currys PC World, in entrambi i casi con notevoli disagi e quasi 10.000 persone in coda per comprare la PS5. In Italia tutto tace e nessun retailer ha annunciato l'arrivo di un restock, noi restiamo fiduciosi sulla disponibilità di nuove scorte per fine mese ma come vi abbiamo sempre detto si tratta unicamente di una nostra speranza e purtroppo non abbiamo indizi concreti in merito.

In ogni caso considerando che spesso e volentieri nuove console saltano fuori "a sorpresa" vi lasciamo nuovamente qui sotto i link da tenere d'occhio su Amazon.it, mentre per quanto riguarda altri retailer vi consigliamo di tenere d'occhio i canali social dei rivenditori, dal momento che molti hanno rimosso in queste settimane le pagine di PS5 e PS5 Digital, permettendo solamente l'acquisto di giochi e accessori.

PS5 su Amazon

Noi dal canto nostro continueremo a monitorare la situazione nella speranza che nuove scorte di PlayStation 5 possano arrivare a breve anche nel nostro paese. Chissà che questi ultimi giorni della settimana possano essere quelli giusti.