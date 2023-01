PS5, ecco il nuovo aggiornamento: arriva il supporto per il DualSense Edge

Manca poco all'uscita del DualSense Edge per PlayStation 5, il nuovo controller pro per la console Sony di attuale generazione ed in uscita in Italia il 26 gennaio 2023. In vista del debutto del sofisticato pad, PS5 si prepara ad accoglierlo con un nuovo aggiornamento.

Tramite l'Update 06.50 già disponibile per il download (e dal peso di 1,091GB come segnalato dalla pagina Twitter PlayStation Game Size), PS5 può d'ora in avanti supportare il DualSense Edge, rendendolo dunque pienamente compatibile con tutte le sue funzioni e tutti i giochi disponibili per la piattaforma del colosso nipponico. A parte questa novità, l'aggiornamento di sistema si limita semplicemente a migliorare la stabilità della console, senza maggiori dettagli sulle migliorie apportate.

In ogni caso è il nuovo DualSense il vero protagonista di quest'ultimo update, in tempo per il lancio sul mercato distante ancora un paio di settimane. Ricordiamo che già da qualche mese i preordini del DualSense Edge per PS5 sono aperti in Italia tramite GameStop: il nuovo pad avanzato costerà 239,99 euro, e sempre per il 26 gennaio è prevista la distribuzione del pack aggiuntivo con i moduli levetta extra, proposto a 24,99 euro.

Il DualSense Edge per PlayStation 5 promette di rendere più profonda ed immersiva l'esperienza di gioco: lo acquisterete non appena disponibile?