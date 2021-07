PS5: il nuovo aggiornamento del firmware è disponibile al download

Sony ha appena messo a disposizione per il download un nuovo aggiornamento di sistema per PlayStation 5, identificato con la sigla 21.01-03.21.00. Scopriamo assieme se ci sono novità.

Come spesso accade, anche la nuova versione del firmware è stato accompagna da un changelog decisamente stringato, che menziona solamente dei "miglioramenti alle performance del sistema". La pagina del supporto dedicata agli update, inoltre, non è ancora stata aggiornata con le novità. Probabilmente c'è dell'altro sotto, pertanto restiamo in attesa di eventuali segnalazioni da parte dei primi utilizzatori. Attendiamo anche le vostre nella sezione commenti in calce a questa news!

In ogni caso, questo appena pubblicato non sembra essere il Major Update di PlayStation 5 che Sony aveva anticipato lo scorso mese di giugno. Previsto nel corso del 2021, includerà delle funzionalità del tutto inedite per la console di nuova generazione. L'annuncio di questo aggiornamento maggiore venne anche accompagnato dall'apertura del programma di beta testing dei nuovi firmware, che purtroppo non ha interessato il paese italiano.