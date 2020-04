PS5: un nuovo concept fan-made è ispirato alla prima PlayStation

Mentre continuiamo ad attendere la presentazione ufficiale di PlayStation 5, molti fan in giro per il mondo si stanno divertendo ad immaginarne l'aspetto della console realizzando i concept più disparati.

Tra i tanti che affollano le pagine del web, ha attirato la nostra attenzione il lavoro che Ruddi2020 ha condiviso su Reddit, minimale e nostalgico al tempo stesso. Nel partorire il suo personalissimo concept di PS5, l'utente si è infatti ispirato alla prima, storica PlayStation, mantenendo le linee pulite e donando un tocco futuristico al frontale con una lunga barra luminosa di colore azzurro. Le prese d'aria, invece, le ha posizionate lateralmente. Potete ammirare anche voi questo concept grazie alle immagini che abbiamo raccolto in galleria. Vi piacerebbe se PS5 fosse davvero così?

Anche se Sony continua a mantenere il più stretto riserbo per quanto riguarda l'aspetto, nelle scorse settimana ha finalmente rotto il silenzio sulle specifiche tecniche di PS5. La console next-gen monterà una CPU 8x Zen 2 Cores a 3.5GHz (frequenza variabile), una GPU con 36 CUs a 2,23 GHz che sarà in grado di sprigionare una potenza di 10,28 TFLOPs e un SSD ad alta velocità con una capienza di 825GB. Per quanto riguarda la retrocompatibilità di PS5, è stato confermato che la console sarà in grado di far girare la maggior parte del catalogo di PS4, formato da oltre 4.000 titoli.