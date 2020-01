Il nuovo DualShock di PS5 sarà compatibile con PlayStation 4?

Potremmo aver appena assistito all'involontario reveal del nome ufficiale del controller di PS5. Il sito di PlayStation France ha infatti diffuso una tabella comparativa di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, all'interno della quale viene inserito uno schemetto che conferma due ipotesi importanti.

La prima è appunto il nome del controller, che sarà all'insegna della continuità: DualShock 5. La seconda è che quest'ultimo sarà retrocompatibile con PlayStation 4.

Nel momento in cui scriviamo la lista è stata rimossa, ma alcuni utenti di ResetEra sono riusciti a conservarne uno screenshot, che potete vedere anche in calce alla news. Si tratta di una buona notizia per chi ancora non è convinto di prendere PS5 al day one, ma vuole provare i nuovi controller della console next-gen, già definiti come "game-changer" dal CEO di PlayStation Jim Ryan.

Il Dual Shock 5 promette un'esperienza di gioco totalmente diversa infatti, grazie alle sue nuove caratteristiche come il feedback tattile e un nuovo tipo di vibrazione. Se volete saperne di più, ne ha parlato la stessa Sony in un approfondimento sulle potenzialità del Dual Shock 5 prendendo come titolo di riferimento Gran Turismo Sport.

Che ne pensate della notizia, qualora fosse confermata? Vi farebbe piacere utilizzare il DualShock 5 su PS4?