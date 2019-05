PS5: nuovo design fan concept della console next-gen Sony

Il sito francese VR4Player ha pubblicato il video di un nuovo fan concept di PlayStation 5, che mostra un design particolarmente innovativo, sicuramente non in linea con la tradizione di PlayStation 4 e PlayStation 3, ma anche anzi ricorda in parte le linee della prima storica console Sony.

Per quanto curioso, il design finale di PlayStation 5 non si avvicinerà sicuramente a questo concept, così come quello del nuovo controller DualShock 5, forse un look sin troppo ancorato al passato mentre c'è chi è pronto a scommettere che PS5 si distinguerà per un look minimale e non troppo vistoso, in maniera simile a quanto proposto con l'attuale console della casa giapponese.

Quando uscirà PlayStation 5? Secondo gli analisti, PS5 uscirà nel 2020 al prezzo di 499 dollari e Sony potrebbe riuscire a vendere 21 milioni di pezzi nei primi due anni di presenza sul mercato. Ipotesi interessanti ma per ora si tratta solamente di dati analitici, per saperne di più dovremmo attendere la presentazione ufficiale della console, ad aprile Mark Cerny ha svelato le specifiche tecniche di PS5 ribadendo la volontà di puntare su 8K, Ray-Tracing e sul supporto SSD al posto del tradizionale hard disk.

Sony non parteciperà all'E3 di Los Angeles ma non è escluso che la compagnia abbia in programma un reveal nei prossimi mesi....