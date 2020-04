PS5: un nuovo design concept minimalista riprende i colori del DualSense

Il designer Jermaine Smit (aka Concept Creator) ha realizzato per Let's GO Digital alcuni concept render del design di PlayStation 5 ispirandosi alle forme ed ai colori del DualSense, il controller della nuova console Sony che stupito il pubblico in particolar modo per la doppia colorazione bianca e nera.

Concept Creator ha dato vita ad una console dalle dimensioni contenute e dalle forme arrotondate, prendendo come spunto il look del DualSense per proporre un design nel complesso estremamente minimalista e al tempo stesso elegante. L'autore ha anche provato a ipotizzare due diverse colorazioni (una scura e una più chiara), anche se purtroppo non è riuscito a ridisegnare nel migliore dei modi il controller DualSense, il render di Smith sembra infatti molto diverso rispetto alle foto promozionali diffuse da Sony.

Sono tanti gli artisti che in questi giorni hanno liberato la fantasia dando vita a concept render di PlayStation 5, si tratta di lavori ovviamente non ufficiali e dunque non è detto che il design definitivo della console possa ispirarsi a queste opere. Al momento Sony non ha diffuso alcun dettaglio sull'aspetto della console, come detto però in molti si aspettano un look bicolore che riprende le tonalità del controller. E voi cosa ne pensate? Vi piace il concept di Jermaine Smit?