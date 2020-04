PS5: un nuovo design fan made la immagina con un'armatura bianca

Dopo la presentazione del DualSense, il controller di PlayStation 5, molti fan hanno provato a immaginare il design della console next-gen di Sony. Un nuovo design fan-made pubblicato nelle ultime ore si distingue per la presenza di un "esoscheletro" bianco che avvolge la console.

Il design concept in questione è stato proposto da Robo3687, un utente di Reddit che ha voluto condividere il proprio mockup di PlayStation 5 con il resto della community.

Come potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia, in questo nuovo design fan-made la console viene "avvolta" da un'armatura bianca, creando quel contrasto bianco-nero che abbiamo già visto nel controller DualSense.

Il risultato estetico è gradevole, ma rimangono dei dubbi sulla fattibilità ingegneristica di un design simile, forse troppo compatto per una console potente come PS5, che necessariamente avrà bisogno di un sistema di raffreddamento adeguato.

Rimane più realistico, a nostro avviso, il recente design fan-made di PS5 ispirato al devkit e allo stesso DualSense. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

A proposito della prossima console next-gen di Sony, tra le ultime indiscrezioni ricordiamo che secondo un artista di Activision PS5 supporterà il Variable Rate Shading, una tecnica che consente di aumentare le prestazioni senza una perdita tangibil edella qualità dell'immagine.