PS5 di nuovo disponibile: console in vendita ora sul sito di Euronics

Come promesso, a partire dalle 10:00 di oggi (giovedì 3 dicembre) Euronics ha messo in vendita nuove scorte di PlayStation 5 e PS5 Digital Edition, disponibili solo ed esclusivamente online, non accalcatevi quindi fuori dai negozi perchè non ci sono console da vendere in store.

Di seguito vi lasciamo i link diretti (non tracciati) per l'acquisto sul sito di Euronics, attenzione perchè l'accesso all'eCommerce è regolato da un sistema di coda virtuale, lo stesso già sperimentato durante il Black Friday, una volta connessi vi troverete di fronte ad una schermata che vi indica il tempo di attesa e il numero di persone in coda. Come già accaduto anche nelle precedenti sessioni di preordine, si stanno verificando problemi con i server e il sito di Euronics va spesso offline, chi vi scrive è riuscito ad entrare in coda e ha 92.000 persone davanti in questo momento.

PS5 dove comprare

Euronics avverte che le quantità sono estremamente limitate, non sappiamo quante unità abbia a disposizione la catena ma è probabile che si parli di un stock molto piccolo, dunque il consiglio è sempre lo stesso, tenete a portata di mano la carta di credito e cercate di essere velocissimi nel completare l'acquisto online.

Se non siete riusciti ad acquistare una PS5 sul sito di Euronics non disperate perchè oggi anche Trony vende le PS5 e nuove scorte di PlayStation 5 saranno disponibili da Unieuro nella giornata di venerdì 4 dicembre.