PS5 di nuovo disponibile a gennaio 2021, Xbox Series X prima di Natale?

Il rivenditore britannico Argos potrebbe aver confermato la mancanza di nuove scorte di PlayStation 5 e PS5 Digital per il resto del 2020, almeno per quanto riguarda il mercato inglese, situazione che potrebbe però estendersi anche al resto d'Europa.

Il retailer fa sapere che "non sono previsti nuovi stock di PS5 per il 2020, nuove console arriveranno all'inizio del 2021", lo stesso messaggio appare sul sito di Smyths, che però avvisa della presenza di nuovi rifornimenti per gennaio 2021. Altri negozi inglesi come ShopTo, Currys e Game non hanno unità a disposizione e non sanno quando riceveranno ulteriori scorte di PS5.

Diverso invece il caso di Xbox Series X e Xbox Series S, con le due console Microsoft che, secondo Smyths, torneranno disponibili nel corso del mese di dicembre, mentre Argos fa sapere di essere al lavoro per "rifornire i negozi e il sito eCommerce l prima possibile."

Come ribadito, i messaggi in questione riguardano il mercato domestico di riferimento dei rivenditori citati (il Regno Unito) e non è necessariamente detto che le stesse misure siano applicate anche altrove, nelle scorse settimane però nuove scorte sono arrivate in contemporanea in tutti i principali paesi europei con tempistiche leggermente diverse (due o tre giorni) da caso a caso.