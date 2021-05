PS5 di nuovo disponibile ora sul sito di GameStopZing!

PlayStation 5 torna disponibile da GameStopZing in versione Standard, Digital Edition e in bundle con giochi e accessori a scelta. GSZ mette come sempre a disposizione varie opzioni di acquisto per cercare di accontentare il maggior numero di clienti.

PS5 costa 499.98 euro, la Digital Edition ha un prezzo di 399.98 euro mentre il costo del bundle è variabile in base agli accessori, ai giochi e ai servizi aggiunti. Ogni cliente potrà acquistare una sola console solo per ogni ordine, gli ordini doppi verranno automaticamente cancellati dal sistema.

Ricordatevi di attendere pazientemente il vostro turno nella coda virtuale sul sito di GameStopZing, non chiudete o ricaricate la pagina altrimenti perderete la priorità acquisita. Come sempre le console potrebbero andare sold-out molto rapidamente dunque tenete a portata di mano la carta di credito e tutto quello che serve per completare l'ordine nel minor tempo possibile.

Non siete riusciti a comprare la PS5 e volete sapere quando la console tornerà di nuovo disponibile? Le notifiche di disponibilità di nuovi stock verranno inviate in anteprima solo ai clienti GSZ Level 3, vi consigliamo dunque di rinnovare la vostra iscrizione o di iscrivervi al programma GSZ Level 3, solo così potrete scoprire in anticipo quando la PlayStation 5 tornerà in vendita sul sito di GameStop.