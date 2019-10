PS5: il nuovo DualShock ridurrà la latenza nei giochi in streaming su PS Now?

Le funzionalità descritte dagli ultimi brevetti sul DualShock 5 emersi online andrebbero viste in una luce diversa dopo l'annuncio della presenza di PlayStation Now su PS5: ad affermarlo sono i colleghi di GamesRadar dopo aver analizzato di nuovo le informazioni contenute nel brevetto del controller next-gen di Sony.

Partendo da quanto svelato dalla redazione di TechTastic, e dalla descrizione del brevetto del controller di PS5 offerta dai diagrammi esplicativi a corredo del documento, sembrerebbe infatti che il DualShock 5 della console PlayStation di prossima generazione dovrebbe essere in grado di collegarsi ai server di Sony senza alcuna "intermediazione tecnologica" rappresentata, come accade su PS4, dalla necessità di connettersi a un altro dispositivo.

Come giustamente sottolineato dai giornalisti di GamesRadar, a trarre maggior beneficio da una simile funzionalità dovrebbero essere gli utenti che decideranno di fruire di uno dei principali servizi offerti dall'abbonamento a PlayStation Now, ossia quello di giocare in streaming i titoli in catalogo senza avere la necessità di effettuarne il download sulla propria console. L'adozione di questa tecnologia dovrebbe perciò consentire a Sony di ridurre al minimo la latenza nella connessione a PS Now con il controller di PS5, a prescindere dalla volontà o meno, da parte dei futuri acquirenti di PlayStation 5, di utilizzare il Monolite Nero di prossima generazione o un dispositivo mobile.

A ogni modo, nel corso dei prossimi mesi avremo un quadro più chiaro della situazione, magari durante una delle tante manifestazioni di settore che si terranno da qui all'uscita di PlayStation 5 fissata per Natale 2020.