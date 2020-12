PS5: con il nuovo firmware si aggiorna anche il controller DualSense

Come scoperto da chi ha provveduto a installare l'aggiornamento firmware 20.02-02.30.00 di PS5, l'update in questione non si limita ai "consueti" correttivi per migliorare la stabilità della console nextgen ma interviene anche sul controller DualSense.

Una volta concluso il processo di download e installazione degli 868MB di dati richiesti per l'aggiornamento del software di sistema di PlayStation 5 del 9 dicembre, l'update invita infatti i possessori della nuova piattaforma ammiraglia Sony a collegare il proprio DualSense alla console in modo tale che possa ricevere anch'esso un aggiornamento firmware.

Le note della patch non offrono ulteriori dettagli sulle modifiche o sulle eventuali funzionalità aggiuntive dell'update in questione, di conseguenza si presume che possa intervenire solo per apportare dei correttivi per problemi minori segnalati dai giocatori.

Sempre dalle note della patch per la versione firmware 20.02-02.30 di PlayStation 5, scopriamo inoltre come Sony abbia risolto un problema per i trasferimenti dei dati da PS4, chiuso un falla durante l'immissione di testo in alcuni titoli PS4 retrocompatibili e migliorato la connessione con alcuni modelli di router Wi-Fi. Fateci sapere con un commento se state notando delle modifiche o delle novità ulteriori su PS5 o nell'utilizzo del DualSense dopo aver installato l'ultimo update firmware.