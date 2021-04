PS5 e nuovo firmware: disponibile anche l'aggiornamento del controller DualSense

L'aggiornamento di aprile di PlayStation 5 non si limita a introdurre un nuovo firmware di sistema per la console next gen di Sony: tra le sorprese previste dagli ingegneri del colosso tecnologico giapponese c'è anche il nuovo aggiornamento del controller DualSense.

Oltre ai numerosi correttivi e alle aggiunte apportate da Sony all'interfaccia e alle funzionalità di PS5, il nuovo firmware invita infatti i possessori della nuova piattaforma ammiraglia della famiglia PlayStation a collegare il proprio DualSense alla console in modo tale che possa ricevere anch'esso un aggiornamento firmware.

Le note della patch che accompagnano la pubblicazione dell'ultimo update non forniscono ulteriori dettagli sulle modifiche o sugli interventi supplementari che riguardano il controller next gen, di conseguenza si presume che debba essere un "semplice" (ma sempre gradito) aggiornamento legato alla risoluzione dei problemi minori segnalati dai giocatori di PlayStation 5 e da chi utilizza il DualSense su PC o sistemi mobile.

Fateci sapere con un commento se state notando delle modifiche o delle sorprese ulteriori su PS5 o nell'utilizzo del DualSense dopo aver installato il nuovo firmware. Sapevate ad esempio che l'ultimo aggiornamento ha introdotto su PS5 il supporto 120Hz per schermi 1080p?