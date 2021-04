PS5: il nuovo update migliora la vibrazione del DualSense nei giochi PS4 retrocompatibili

Contestualmente alla diffusione del nuovo firmware PS5 di metà aprile, i progettisti di Sony hanno pubblicato anche un aggiornamento per il controller DualSense. Stando ai commenti della community, l'update in questione sembrerebbe apportare delle migliorie al sistema di vibrazione del controller next gen.

Sulla scorta delle segnalazioni provenienti dai social e delle informazioni condivise dai giornalisti di TheSixthAxis, il nuovo aggiornamento del DualSense modifica il modo in cui l'avanzato sistema di vibrazione del controller PS5 "emula" le precedenti funzioni Rumble del DualShock 4.

Una volta completata l'operazione di aggiornamento del controller (richiesta all'avvio del sistema dopo l'installazione dell'ultimo firmware), l'utenza PlayStation 5 dovrebbe infatti sperimentare delle migliorie nel sistema di gestione della vibrazione nei giochi PS4 fruiti in retrocompatibilità sulla nuova console casalinga di Sony.

In attesa di ricevere un vostro riscontro su questa novità che non viene citata nelle note ufficiali dell'ultimo update del software di sistema di PS5, vi ricordiamo che l'ultimo firmware di PlayStation 5 ha reso meno rumoroso il lettore di dischi e risolto il bug della gestione del flusso 4K HDR a 120HZ sugli ultimi modelli di TV Samsung ad elevato refresh rate.