PS5 e nuovo firmware: tante migliorie in arrivo col prossimo 'Major Update', rivela Sony

A margine della presentazione del programma di Beta testing del firmware di PS5, Hideaki Nishino di Sony ha discusso delle importanti novità che interesseranno il software di sistema della console nextgen con quello che lo stesso dirigente giapponese descrive come il prossimo "Major Update".

Dalle pagine del PS Blog USA, il nuovo Vice Presidente Senior della Platform Experience di SIE spiega infatti che "dal lancio di PS5, i nostri team hanno lavorato di continuo per migliorare l'esperienza utente. Più avanti nel 2021 contiamo di lanciare un 'Major Update', un importante aggiornamento di sistema che sarà ricco di funzionalità inedite".

Molte delle innovazioni che interesseranno il prossimo software di sistema di PlayStation 5, con ogni probabilità, saranno svelate davvero molto presto. Nel garantire la massima stabilità del "Major Update" per quando verrà reso disponibile come aggiornamento obbligatorio della console, Sony ha infatti lanciato un programma di beta testing per consentire agli interessati di provare in anteprima le funzionalità inedite dei prossimi firmware.

Gli accordi di riservatezza che dovranno siglare i futuri beta tester di PS5, però, potrebbero rendere più "complicata" la divulgazione delle notizie riguardanti questo misterioso "Major Update". In attesa di scoprire cosa bolle in pentola, vi rimandiamo al resoconto delle novità che hanno interessato l'ultimo firmware di PS5 lanciato a inizio giugno.