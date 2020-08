PS5, nuovo Future of Gaming ad agosto o a settembre? Spunta una bizzarra previsione

Dopo aver correttamente anticipato data e orario del PlayStation State of Play di agosto 2020, l'insider Roberto Serranò torna a pronunciarsi sui presunti piani di casa Sony.

Lo strumento prescelto da quest'ultimo è tuttavia un cinguettio alquanto bizzarro, pubblicato sul suo account Twitter e attualmente soggetto a una perplessa analisi da molti appassionati attivi sul social network. Come potete infatti visionare in calce a questa news, il Tweet pare riportare un messaggio piuttosto contraddittorio in merito al periodo in cui potrebbe essere trasmesso il prossimo evento PlayStation The Future of Gaming dedicato a PS5.

Allegando al Tweet un'immagine che preannuncia un appuntamento streaming fissato per le ore 22:00 di giovedì 20 agosto, Roberto Serranò riporta il messaggio "Ciò che i fan PlayStation stanno aspettando". A quest'ultimo tuttavia è correlato uno smile indicante perplessità, la dicitura "TBC" (to be confirmed - da confermare) e, soprattutto un'ulteriore possibile dicitura temporale. Il cinguettio accoglie infatti anche l'affermazione "Ciò che accadrà", al quale viene associato un link YouTube, che rimanda a nientemeno che il celebre brano "September" degli Earth, Wind & Fire.



Non sembra dunque chiaro se Serranò stia suggerendo un appuntamento in data 20 agosto o, diversamente, un nuovo streaming atteso a settembre. In attesa di eventuali ulteriori dichiarazioni, ricordiamo che non sempre l'insider si è rivelato affidabile: tra le previsioni errate figura ad esempio l'annuncio del prezzo di PS5 a luglio.