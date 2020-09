PS5: un nuovo indizio sembra smentire il lancio in contemporanea in USA ed Europa?

Non sappiamo ancora la data di lancio di PlayStation 5, le uniche indicazioni che abbiamo riguardano il lancio a fine anno, con Jim Ryan che ha parlato di una distribuzione in contemporanea in tutti i territori anche se un nuovo indizio farebbe pensare ad un possibile cambio di programma rispetto alla strategia iniziale.

Alla fine del debut trailer di Call of Duty Black Ops Cold War caricato sul canale PlayStation è possibile leggere la data di uscita delle varie versioni. Viene ribadito che il gioco uscirà il 13 novembre su PS4 e arriverà su PS5 in USA e Canada durante la Holiday Season e alla fine del 2020 nel resto del mondo.

Questo vuol dire che PlayStation 5 non uscirà in contemporanea in tutti i continenti e arriverà prima in Nord America e Canada? Difficile dirlo, certo è che l'indicazione Holiday Season genera spesso confusione al di fuori degli Stati Uniti.

Con Holiday Season ci si riferisce alla stagione natalizia, periodo che negli USA inizia idealmente a fine ottobre con Halloween e prosegue fino alla fine dell'anno, con il Giorno del Ringraziamento e il Natale a rappresentare le festività principali. In Europa invece la stagione natalizia propriamente detta inizia generalmente più tardi, tra metà e fine novembre, per poi proseguire fino all'inizio dell'anno successivo.

E' pur vero che il si parla in ogni caso di un lancio fissato per quest'anno in tutti i territori, adesso resta da chiarire l'esatta data di debutto, probabilmente ne sapremo di più nel corso di questo mese, gli ultimi rumor parlano di uno State of Play in programma il 9 settembre, restiamo in attesa di conferme o smentite.