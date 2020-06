PS5: nuovo prezzo su Amazon France, in vendita anche i modelli 3D

PlayStation 5 è già comparsa su Amazon France la scorsa settimana con un prezzo placeholder, esattamente come accaduto su Amazon UK, mentre in Italia PS5 è ancora senza prezzo. La divisione francese del colosso dell'eCommerce ha ora aggiornato i prezzi, tuttavia non sappiamo se questi siano ufficiali o meno.

La pagina prodotto riporta ora un costo di listino pari a 499 euro per il modello standard e 399 euro per la versione Digital priva del lettore Blu-Ray. E' difficile dire se i prezzi della nuova PS5 saranno effettivamente questi oppure no, inoltre non è chiaro se l'edizione Digital verrà proposta con vari tagli di memoria o se in entrambi i casi la console sarà equipaggiata con un disco SSD da 1 Terabyte (825 GB disponibili per l'utente finale).

A margine vi segnaliamo che su SketchFab è possibile acquistare i modelli 3D di PlayStation 5 e del controller DualSense realizzati da Virtual Studio e in vendita a 49 dollari l'uno. Si tratta di file grafici utilizzabili con software di modellazione 3D realizzati partendo dal design originale, la qualità è molto elevata, così come il prezzo ovviamente, ma ribadiamo come si tratti di materiale destinato ai professionisti.