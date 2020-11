PS5: il nuovo PS Store semplifica il riscatto di giochi e DLC gratis

Negli ultimi giorni avrete sicuramente notato che il sito ufficiale del PlayStation Store ha cambiato volto per accogliere anche i prodotti in arrivo su PlayStation 5. Il restyling del sito web ha permesso però a Sony di non stravolgere solo la grafica ma anche di introdurre alcune interessanti funzionalità extra.

Una di queste riguarda il procedimento attraverso il quale i giocatori possono aggiungere alla propria raccolta i contenuti gratuiti come i giochi del mese in regalo con il PlayStation Plus o i vari bundle che vengono periodicamente donati agli abbonati. Fino a qualche giorno fa, il riscatto di questi prodotti era lungo e tedioso, dal momento che prevedeva l'aggiunta al carrello di ognuno di essi per poi costringere l'utente ad effettuare una transazione che di fatto non coinvolgeva denaro. D'ora in poi tutto questo sarà solo un ricordo e per riscattare questi oggetti non dovrete far altro che cliccare sul grosso tasto giallo situato sul lato sinistro della schermata, così da aggiungere istantaneamente l'oggetto alla vostra libreria. Se volete provare subito questa nuova funzionalità potreste farlo con il nuovo Share Factory Studio, ovvero l'applicazione che permetterà agli utenti di creare montaggi a 4K e 60fps su PS5, o con i giochi gratis di novembre 2020 con il PS Plus.